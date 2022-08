LIVE – Atletica, Europei Monaco 2022: semifinali e finale 100m con Jacobs in DIRETTA (Di martedì 16 agosto 2022) La DIRETTA testuale della sessione pomeridiana di martedì 16 agosto degli Europei di Atletica leggera 2022, in programma a Monaco dal 15 al 21 agosto. Dopo una prima giornata senza medaglie, l’Italia vuole smuovere il medagliere e ci prova con il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs. Chi conquisterà le medaglie? L’appuntamento con le gare del pomeriggio è a partire dalle ore 18.30, con le semifinali dei 100m in programma alle 20.05; alle ore 22.15 invece è prevista la finale dei 100m maschili. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV TUTTI I RISULTATI DI MARTEDI’ 16 AGOSTO IL ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Latestuale della sessione pomeridiana di martedì 16 agosto deglidileggera, in programma adal 15 al 21 agosto. Dopo una prima giornata senza medaglie, l’Italia vuole smuovere il medagliere e ci prova con il campione olimpico dei 100 metri Marcell. Chi conquisterà le medaglie? L’appuntamento con le gare del pomeriggio è a partire dalle ore 18.30, con ledeiin programma alle 20.05; alle ore 22.15 invece è prevista ladeimaschili. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV TUTTI I RISULTATI DI MARTEDI’ 16 AGOSTO IL ...

