L’estate calda | anzi caldissima | di Malinovskyi

(Di martedì 16 agosto 2022) Bergamo. Pochi giorni di vacanza nel mare di Sardegna, tanti quelli dedicati con la moglie Roksana per arredare la nuova abitazione nel centro di Bergamo, che fanno amore vero per la città, insieme alle preoccupazioni per madre patria e per i parenti. Estatenon solo per il clima per la famiglia. Poi all’improvviso l’impressione di essere calcisticamente lontano da Bergamo, sensazioni fin dal ritiro e dalle prime amichevoli. L’aria è cambiata per lui? Le parole della moglie Roksana “la vita del calcio è troppo difficile”. La faccia di lui, tutto un triste film a suonare la melodia di essere ai saluti. Non proprio cercati. A scaricarlo è Gasperini? Nelle parole dopo Genova più di un messaggio di non c’eravamo mai amati, “ho parlato chiaro con la società, spero di avere la credibilità per essere creduto”, una forte premessa accompagnata ...