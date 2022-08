Fiorentina, oltre a Barak e Bajrami occhi su Kokcu: le ultime (Di martedì 16 agosto 2022) La Fiorentina è alla ricerca del centrocampista: tra Barak e Bajrami spunta il nome di Kokcu come sorpresa La Fiorentina è alla ricerca del centrocampista: tra Barak e Bajrami spunta il nome di Kokcu come sorpresa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Barak sarebbe in vantaggio rispetto agli altri, ma attenzione al centrocampista del Feyenoord. Il turco nel 2021 era stato cercato anche dal Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Laè alla ricerca del centrocampista: traspunta il nome dicome sorpresa Laè alla ricerca del centrocampista: traspunta il nome dicome sorpresa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,sarebbe in vantaggio rispetto agli altri, ma attenzione al centrocampista del Feyenoord. Il turco nel 2021 era stato cercato anche dal Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

riccardo_n10 : RT @NumeroDiez_10: Nuovo nome per il centrocampo della #Fiorentina. ?? Oltre ai già noti #Barak e #Bajrami, secondo @DiMarzio i viola avreb… - NumeroDiez_10 : Nuovo nome per il centrocampo della #Fiorentina. ?? Oltre ai già noti #Barak e #Bajrami, secondo @DiMarzio i viola… - joaotarro : RT @traversanews: Ultim'ora ?? #Fiorentina in pressing per Kokcu oltre che a Barak, nei mesi passati anche la Juventus aveva seguito le trac… - CrapanzanoRobin : RT @traversanews: Ultim'ora ?? #Fiorentina in pressing per Kokcu oltre che a Barak, nei mesi passati anche la Juventus aveva seguito le trac… - Kvaratskhelismo : RT @traversanews: Ultim'ora ?? #Fiorentina in pressing per Kokcu oltre che a Barak, nei mesi passati anche la Juventus aveva seguito le trac… -