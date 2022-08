Elezioni, Cirinnà (Pd): “Da Letta gestione delle liste analoga a Renzi. Combatterò come un gladiatore per la comunità Lgbt” (Di martedì 16 agosto 2022) Il giorno dopo la presentazione delle liste del Partito Democratico, la senatrice Monica Cirinnà critica le scelte di Enrico Letta, definendo la sua gestione “pessima”, ma accetta di ricandidarsi al collegio uninominale Roma 4. “I territori non sono stati ascoltati – spiega ai microfoni del Fattoquotidiano.it poco dopo una conferenza stampa in Senato – Se fosse stato ascoltato il territorio del Lazio io sarei stata capolista a Roma senza nessun problema”. “Se volevo il paracadute? No, solo tornare nel mio collegio“, spiega, ammettendo in conferenza stampa di aver “ricevuto uno schiaffo”. Dopo una riflessione, dice, “durata tutta la notte”, “penso che combattere come l’ultimo dei gladiatori, è l’unico modo per non sottrarmi a una responsabilità”, però “lo faccio solo per queste persone” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Il giorno dopo la presentazionedel Partito Democratico, la senatrice Monicacritica le scelte di Enrico, definendo la sua“pessima”, ma accetta di ricandidarsi al collegio uninominale Roma 4. “I territori non sono stati ascoltati – spiega ai microfoni del Fattoquotidiano.it poco dopo una conferenza stampa in Senato – Se fosse stato ascoltato il territorio del Lazio io sarei stata capolista a Roma senza nessun problema”. “Se volevo il paracadute? No, solo tornare nel mio collegio“, spiega, ammettendo in conferenza stampa di aver “ricevuto uno schiaffo”. Dopo una riflessione, dice, “durata tutta la notte”, “penso che combatterel’ultimo dei gladiatori, è l’unico modo per non sottrarmi a una responsabilità”, però “lo faccio solo per queste persone” ...

LaStampa : Elezioni, la direzione del Pd approva le liste. Lotti: “La mia esclusione una scelta politica, no a scuse vigliacch… - Corriere : Lotti, Ceccanti e Cirinnà esclusi dalle liste Pd. Lui: «Scelte politiche, nessuno si nasconda» - ilriformista : Al termine di un Ferragosto di fuoco, il PD vara la lista dei candidati: Letta capolista in Lombardia e Veneto, Cot… - News24_it : Chi è Monica Cirinnà, le battaglie per i diritti, i soldi nella cuccia e il ripensamento: non corro, anzi sì - Corr… - lamargherita03 : Ma @MonicaCirinna è quella della colf 'strapagata con tutti i contributi' che ha osato lasciarla constringendola a… -