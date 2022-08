Cessione Zaniolo, Mourinho trova subito il sostituto: arriva dal Real Madrid (Di martedì 16 agosto 2022) . Voce clamorosa: cosa sta succedendo? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una voce di mercato scuote l’ambiente giallorosso: Zaniolo potrebbe lasciare la Roma in questi ultimi giorni di mercato. A riferirlo è ‘Fantacalcio.it’, secondo cui rumors provenienti dall’estero spingano per questa soluzione nonostante Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 16 agosto 2022) . Voce clamorosa: cosa sta succedendo? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una voce di mercato scuote l’ambiente giallorosso:potrebbe lasciare la Roma in questi ultimi giorni di mercato. A riferirlo è ‘Fantacalcio.it’, secondo cui rumors provenienti dall’estero spingano per questa soluzione nonostante Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

tancredipalmeri : Se il Tottenham ha davvero offerto 55 milioni per Zaniolo, e sottolineo se, sarà piuttosto difficile per Mourinho f… - volpatismo : @SaverioFattori @BighiTheKid @angelomangiante Diranno che la trattativa c era, l accordo c era, ma poi juventus/tot… - BuonAndrew : @BighiTheKid la cessione di Zaniolo come Mark Caltagirone. - eroestanca : RT @eddyveerus: Che la cessione di #Casadei possa trasformarsi in un rimpianto simile all’operazione #Zaniolo è molto probabile. TUTTAVIA,… - eddyveerus : Che la cessione di #Casadei possa trasformarsi in un rimpianto simile all’operazione #Zaniolo è molto probabile. T… -