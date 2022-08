Cassano su Di Maria: «Il giocatore più forte della Serie A. La favorita…» (Di martedì 16 agosto 2022) L’ex attaccante romanista ha detto la sua sulla Serie A 2022-2023. Ecco i pronostici social di Antonio Cassano Tramite il proprio profilo Instagram Antonio Cassano ha detto la sua sul campionato di Serie A 2022-2023. «Juve, Inter e Milan sono favorite per lo scudetto. Di Maria è un fenomeno, ma non stiamo scoprendo l’acqua calda. E’ sottovalutato dalla stampa, ma è un genio. Il giocatore in assoluto più forte della Serie A. Da quello che mi dicono è un lavoratore eccezionale e una persona fantastica e un grande lavoratore. A 35 anni può fare la differenza in casa bianconera». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) L’ex attaccante romanista ha detto la sua sullaA 2022-2023. Ecco i pronostici social di AntonioTramite il proprio profilo Instagram Antonioha detto la sua sul campionato diA 2022-2023. «Juve, Inter e Milan sono favorite per lo scudetto. Diè un fenomeno, ma non stiamo scoprendo l’acqua calda. E’ sottovalutato dalla stampa, ma è un genio. Ilin assoluto piùA. Da quello che mi dicono è un lavoratore eccezionale e una persona fantastica e un grande lavoratore. A 35 anni può fare la differenza in casa bianconera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

