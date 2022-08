Bimbo di due anni ferito da un colpo di pistola. Operato a Bergamo: ora è sveglio (Di martedì 16 agosto 2022) Il piccolo è stato colpito da un proiettile vagante esploso da una guardia giurata nel bresciano, a Corte Franca. Operato al Papa Giovanni è in prognosi riservata , ma è sveglio e respira da solo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 16 agosto 2022) Il piccolo è stato colpito da un proiettile vagante esploso da una guardia giurata nel bresciano, a Corte Franca.al Papa Giovè in prognosi riservata , ma èe respira da solo.

