ATP Cincinnati 2022 | Fabio Fognini batte Ramos e si regala la sfida contro Rublev!

(Di martedì 16 agosto 2022) Il primo turno turno del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000di tennis, sul cemento outdoor statunitense, vede il lucky loser azzurroregolare in due set lo spagnolo Albert, battuto per 6-2 6-3 in un’ora e 19 minuti di gioco. Al secondo turno il ligure sfiderà il numero 6, il russo Andrey Rublev. Nel primo setè costretto ad annullare due break point nel primo gioco ed uno nel terzo, trovando poi lo strappo a zero nel quarto gioco. L’azzurro cancella la palla dell’immediatobreak e scappa sul 4-1, poi lo spagnolo cede ancora il servizio nell’ottavo gioco echiude sul 6-2 dopo 37 minuti. Nella seconda partitacede la battuta ai vantaggi del terzo gioco, ma si ...