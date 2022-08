Usa, si lancia con l'auto sul recinto di Capitol Hill e si suicida (Di lunedì 15 agosto 2022) Il terrore torna a Capitol Hill. Dopo l'assalto del 6 gennaio 2021 e nel pieno di forti tensioni seguite al blitz dell'Fbi nella residenza di Donald Trump in Florida, un uomo si e' lanciato con la sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Il terrore torna a. Dopo l'assalto del 6 gennaio 2021 e nel pieno di forti tensioni seguite al blitz dell'Fbi nella residenza di Donald Trump in Florida, un uomo si e'to con la sua ...

Piergiulio58 : Taiwan, la Cina lancia nuove esercitazioni militari dopo la visita dei deputati Usa- - news_bologna : Usa, folle assalto a Capitol Hill: lancia auto in fiamme e spara all'impazzata - ilbisa2 : Lancia auto in fiamme contro Capitol Hill e spara sul parlamento Usa: poi si suicida - RossanaGiannan2 : RT @Adnkronos: Lancia auto in fiamme contro barriera #CapitolHill, spara e si suicida. #Usa - MarchezVousLuci : Lancia auto in fiamme contro Capitol Hill e spara sul parlamento Usa: poi si suicida -