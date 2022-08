GoalItalia : #Juventus da Scudetto? 'Luisito' Suarez non la pensa così ???? ? - sportli26181512 : Suarez: 'Lo scudetto? Inter e Milan partono alla pari, sarà un derby lungo un anno': Suarez: 'Lo scudetto? Inter e… - TOSADORIDANIELA : RT @GoalItalia: #Juventus da Scudetto? 'Luisito' Suarez non la pensa così ???? ? - Gazzetta_it : Suarez: 'Lo scudetto? Inter e Milan partono alla pari, sarà un derby lungo un anno' - SpazioInter : L’ex Suarez sullo scudetto: “Ci sarà una battaglia tra due squadre” - -

Caro Luisito, al pronti - via scatto del Milan prontamente ripreso dall'Inter... per i capelli. "Eh, Dumfries ha avuto l'intuizione giusta... Secondo me questo duello a strisce rossonerazzurre sarà il ...... nel Marsiglia entrano Gueye, Milik e Nuno Tavares, escono Guendouzi,e Kolasinac. Al 5 il ... aveva giocato tanto il primo anno segnando 13 gol in 22 partite di Serie A (convinto), 4 ...Luis Suarez, ex calciatore spagnolo dell'Inter, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A: ecco la sua analisi ...Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Luisito Suarez, ex giocatore di Barcellona ed Inter, si sofferma sulla lotta scudetto: "Lo scudetto sarà un derby lungo un anno.