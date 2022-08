Sampdoria | furia Caputo al cambio | confronto con Giampaolo a Bogliasco

(Di lunedì 15 agosto 2022) Contro Reggina e Atalanta è andata in scena ladi, l’attaccante stizzito dalle sostituzioni ha avuto unconContro Reggina e Atalanta è andata in scena ladi, l’attaccante dellastizzito dalle sostituzioni ha avuto uncon. L’allenatore ha voluto spegnere subito il principio di incendio col giocatore e chiare la situazione. La chiacchierata sembra aver dato l’esito sperato. La conferma ci sarà alla prossima partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

