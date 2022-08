Nuoto, Alberto Razzetti e Giacomo Carini estromettono Federico Burdisso dalla semifinale dei 200 farfalla! (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Italia c’è nei 200 farfalla. Sono due gli azzurri che competeranno nelle semifinali di questo pomeriggio agli Europei di Nuoto di scena alla piscina del Foro Italico di Roma: quest’oggi saranno Alberto Razzetti e Giacomo Carini a giocarsi un posto per l’ultimo atto. Iniziamo dal ragazzo di Lavagna, fresco campione continentale dei 400 misti. Una prova convincente la sua, poiché nella seconda batteria fa immediatamente la voce grossa e con una gara gagliarda incamera un 1’55”44 che gli vale il secondo tempo assoluto di qualificazione alle semifinali. Poiché il miglior tempo assoluto è, senza alcuna sorpresa, quello del magiaro Kristof Milak, che va a vincere la terza ed ultima batteria in 1’54”97, unico in gara ad abbattere il muro dell’1’55. Ma Carini ha deciso di lanciare il guanto ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Italia c’è nei 200 farfalla. Sono due gli azzurri che competeranno nelle semifinali di questo pomeriggio agli Europei didi scena alla piscina del Foro Italico di Roma: quest’oggi sarannoa giocarsi un posto per l’ultimo atto. Iniziamo dal ragazzo di Lavagna, fresco campione continentale dei 400 misti. Una prova convincente la sua, poiché nella seconda batteria fa immediatamente la voce grossa e con una gara gagliarda incamera un 1’55”44 che gli vale il secondo tempo assoluto di qualificazione alle semifinali. Poiché il miglior tempo assoluto è, senza alcuna sorpresa, quello del magiaro Kristof Milak, che va a vincere la terza ed ultima batteria in 1’54”97, unico in gara ad abbattere il muro dell’1’55. Maha deciso di lanciare il guanto ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - OA_Sport : Alberto Razzetti e Giacomo Carini in semifinale nei 200 farfalla, eliminato Burdisso - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fernando… -