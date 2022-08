Nicholas Evans morto | addio all’autore del bestseller “L’uomo che sussurrava ai cavalli”

(Di lunedì 15 agosto 2022)a 72 anni, autore delcheai. Secondo quanto reso noto dall’agenzia United Agents, lo scrittore è stato colpito da un infarto martedì scorso. “Ha vissuto una vita piena e felice, nella sua casa sulle rive del fiume Dart nel Devon”, si legge nella nota. Nato nel 1950 nel Worcestershire,ha studiato legge all’Università di Oxford e inizialmente era un giornalista, lavorando all’Evening Chronicle a Newcastle. Il suo libro più famoso,cheai, ha venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo, diventando ilnumero uno in 20 paesi. Un libro che è stato tradotto in 40 lingue ed è anche stato ...

