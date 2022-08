Myanmar | Aung San Suu Kyi condannata ad altri 6 anni di carcere per corruzione

AnnickQuemper : RT @LaStampa: Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a sei anni di prigione - nuova_venezia : Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a sei anni di prigione -

La politica birmana, premio Nobel per la Pace nel 1991, deve già scontare 11 anni di detenzione. Nel febbraio 2021 i militari hanno deposto il suo governo, arrestandola e ...Un tribunale delgovernato dai militari ha condannato la ex leader estromessaSan Suu Kyi, 77 anni, per ulteriori accuse di corruzione ad altri sei anni di prigione. Il processo si è svolto a porte chiuse,...Dopo oltre un anno di galera e di accuse nei suoi confronti, arriva la prima condanna per l'ex primo ministro della Birmania Aung Suu Kyi.La statista birmana di 77 anni dovrà ora scontare 6 anni in cella per quattro capi d'imputazione per corruzione, che si sommano ai 5 anni comminati alcuni mesi fa, per un totale di 11 anni di carcere.