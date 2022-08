MOVIOLA – Verona-Napoli | Zielinski in rete Non c’è rigore su Faraoni

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 agosto 2022) Un gol, il quinto della serata, e un episodio da. Iltorna in vantaggio in un’azione condizionata dalle proteste del. Tutto merito di Kvaratskhelia, autore di un assist sublime per il gol dia tu per tu con Montipò. Ma l’azione è nata da un contrasto in area partenopea tra Kim e: ha avuto la meglio il coreano, con l’esterno scaligero a terra tra le proteste. Nientee decisione corretta: si è trattato di un contrasto normalissimo, vinto dall’ex Fenerbahce. Fabbri vede l’episodio e lascia giustamente giocare. Non c’è margine di intervento del var. SportFace.