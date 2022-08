MOVIOLA – Juventus-Sassuolo, Muldur su Alex Sandro: Rapuano dice che non è rigore (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo trenta secondi c’è già il primo episodio da MOVIOLA di Juventus-Sassuolo, posticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alex Sandro viene lanciato in profondità dal primo lancio lungo della partita, il terzino brasiliano prende il tempo a Muldur che prima lo trattiene ma soprattutto poi lo ostacola con un incrocio di gambe molto pericoloso. Alex Sandro cade a terra, ma per Rapuano non c’è nulla: indica la rimessa dal fondo. Rivedendo le immagini i dubbi rimangono e sono tantissimi. Non è un episodio da Var, ma il rigore sembra esserci. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo trenta secondi c’è già il primo episodio dadi, posticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.viene lanciato in profondità dal primo lancio lungo della partita, il terzino brasiliano prende il tempo ache prima lo trattiene ma soprattutto poi lo ostacola con un incrocio di gambe molto pericoloso.cade a terra, ma pernon c’è nulla: indica la rimessa dal fondo. Rivedendo le immagini i dubbi rimangono e sono tantissimi. Non è un episodio da Var, ma ilsembra esserci. SportFace.

