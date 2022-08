LIVE Nuoto | Europei 2022 in DIRETTA | Martina Carraro d’argento nei 200 rana! Bene Martinenghi e Cerasuolo

(Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDIIN CORSIA 19.02: Resiste al ritorno di Noè Ponti, l’azzurro Alberto Razzetti che si aggiudica la prima semifinale in 1’55?18, secondo posto per Ponti in 1’55?28, terzo l’azzurro Carini con 1’55?61 19.00: Al via nella prima semifinale dei 200 farfalla: Mitsin (Bul), Ponti (Sui), Gemov (Cze), Razzetti (Ita), Carini (Ita), Kesil (Ukr), Ivanov (Bul), Pons Ramon (Esp) 18.57: Queste le atlete qualificate alla finale dei 50 stile donne: Sjoestroem, Wasick, Di Pietro, Van Roon, Hopkin, Gastaldello, Jensen, Giele 18.56: Sjoestroem come da pronostico vince la seconda semifinale con 24?26, ...

LA QUINTA GIORNATAITALIA, TUFFI Oro nell Team event ITALIA,SINCRONIZZATO Oro nel duo tecnico misto ITALIA,...... Buon pomeriggio agli amici di >OA Sport e benvenuti alla direttadell'ultima giornata di gare delartistico a Roma 2022Europei di nuoto, Martina Carraro dopo l'argento nei 200 rana: "Peccato per l'oro, ci avevo creduto" La 29enne, tesserata per le Fiamme Azzurre, ha toccato in 2'23"64 alle spalle della svizzera Lisa ...Un Simone Cerasuolo fantastico vince la prima semifinale ed entra di gran carriera nella finale dei 50 rana in programma domani alle ore 18.12. Dopo il 26"85 ...