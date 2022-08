L’autorità garante delle comunicazioni a gamba tesa su Dazn per i guai di sabato e ieri. E oggi c’è la Juve… (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Agcom ha deciso di intervenire sui «gravi disservizi» registrati nella trasmissione delle partite di Serie A da parte di Dazn nella prima giornata di campionato. L’autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha fatto saperedi aver chiesto alla piattaforma di streaming di inviare «chiarimenti urgenti» su quello avvenuto. Non solo. Agcom ha parlato anche di rimborsi e nello specifico di «provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera delL’autorità». oggi alle 20.45 è prevista un’altra sfida importante: Juventus – Sassuolo. Nella giornata di ieri diversi politici si erano espressi contro la piattaforma di streaming, a partire da Matteo Salvini e Carlo Calenda. Dazn intanto ha diffuso una nota in cui si è scusata ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Agcom ha deciso di intervenire sui «gravi disservizi» registrati nella trasmissionepartite di Serie A da parte dinella prima giornata di campionato.per le Garanzie nelleha fatto saperedi aver chiesto alla piattaforma di streaming di inviare «chiarimenti urgenti» su quello avvenuto. Non solo. Agcom ha parlato anche di rimborsi e nello specifico di «provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera del».alle 20.45 è prevista un’altra sfida importante: Juventus – Sassuolo. Nella giornata didiversi politici si erano espressi contro la piattaforma di streaming, a partire da Matteo Salvini e Carlo Calenda.intanto ha diffuso una nota in cui si è scusata ...

