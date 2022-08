La grande novità di Letta è sui diritti civili, che la destra ignora (Di lunedì 15 agosto 2022) Argomenti sempre maneggiati con cura, se non proprio evitati, nel timore di spaventare l'elettorato moderato e di allontanarsi dai temi sociali classici della sinistra, sono entrati di diritto tra le priorità del Pd Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 agosto 2022) Argomenti sempre maneggiati con cura, se non proprio evitati, nel timore di spaventare l'elettorato moderato e di allontanarsi dai temi sociali classici della sinistra, sono entrati di diritto tra le priorità del Pd

