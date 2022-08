Ginnastica artistica, l’Italia festeggia i migliori Europei di sempre. Apoteosi a squadre, Fate giganti. Ma l’infortunio di Asia… (Di lunedì 15 agosto 2022) I migliori Europei di sempre. l’Italia ha ruggito in maniera perentoria e si è elevata a potenza internazionale assoluta, ricoprendo il ruolo di padrona assoluta del Vecchio Continente. La Polvere di Magnesio si è tinta di azzurro: la nostra Nazionale ha vinto il medagliere come non aveva mai fatto in passato, portando a casa sette allori complessivi (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi). La qualità del movimento è evidente, la crescita operata negli ultimi tre lustri è stata perentoria e ormai il Bel Paese è diventato un’autentica corazzata. Lo diciamo subito, rispondendo a chi storce il senso: la Russia era assente, ma le prestazioni offerte dalle ragazze del DT Enrico Casella sono state di assoluto spessore tecnico, se la sarebbero giocata ai vertici con le Campionesse Olimpiche senza alcun dubbio. l’Italia ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Idiha ruggito in maniera perentoria e si è elevata a potenza internazionale assoluta, ricoprendo il ruolo di padrona assoluta del Vecchio Continente. La Polvere di Magnesio si è tinta di azzurro: la nostra Nazionale ha vinto il medagliere come non aveva mai fatto in passato, portando a casa sette allori complessivi (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi). La qualità del movimento è evidente, la crescita operata negli ultimi tre lustri è stata perentoria e ormai il Bel Paese è diventato un’autentica corazzata. Lo diciamo subito, rispondendo a chi storce il senso: la Russia era assente, ma le prestazioni offerte dalle ragazze del DT Enrico Casella sono state di assoluto spessore tecnico, se la sarebbero giocata ai vertici con le Campionesse Olimpiche senza alcun dubbio....

Eurosport_IT : ????? Europei Ginnastica Artistica, medaglie Italia ???? ?? Asia D'Amato (all-around) ?? Martina Maggio (all-around) ??… - Eurosport_IT : Una grande Italia nella Ginnastica Artistica: 1° posto nel medagliere ?? #ArtisticGymnastics | #munich2022 | #ec2022 - Agenzia_Ansa : La nazionale Italiana di Ginnastica Artistica Femminile ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati europei in… - Nananni98 : RT @secesecs: La cosa che mi manda in bestia è come siamo fortissimi in sport come la ginnastica artistica, il nuoto, i tuffi, la ginnastic… - HerrBraun_ : RT @Baccotvnews: Non abbiamo rivali!?? 26 medaglie a #Roma2022, l'Italia???? è prima nel medagliere con ??11 ori, ??10 argenti e ??5 bronzi. Se s… -