Firenze | tir tampona due pullman in A1 | morto conducente | 15 feriti

(Di lunedì 15 agosto 2022) Grave incidente nella notte sull'autostrada A1, vicino. Ildi un Tir èe 15 persone sono rimaste ferite in unmento causato dallo stesso mezzo pesante. Il tir è infatti finito contro dueda Granturismo vicino al capoluogo toscano, al km 282 dopo lo svincolo. Dalle prime verifiche, nei bus viaggiavano diversi immigrati provenienti dal centro di accoglienza di Lampedusa e in trasferimento verso altri centri. A causa del forte impatto, si sono dispersi sulla carreggiata tanti detriti che hanno danneggiato altre auto in modo grave.

