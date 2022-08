Ferragosto 2022 | sul litorale romano spiagge e ristoranti pieni

(Di lunedì 15 agosto 2022) Boom di presenze nel weekend disul. Turisti, villeggianti, cittadini: tutti a caccia di lettini, ombrelloni, o un posto al ristorante. Dopo due anni di regole e restrizioni le persone tornano ad assaggiare la normalità. C’è già chi ha iniziato i festeggiamenti ieri notte 14 agosto, tra feste e falò, e chi invece festeggia oggi con una giornata di relax al mare o un buon pranzo in un locale. Leggi anche:a Roma, ecco cosa fare: gli eventi da non perdere Dopo due anni di Covid torna la “normalità” Nell’estate 2020 le restrizioni vennero allentate, ma a fine estate il boom di positivi aveva portato a un lungo lockdown e a misure ancora più rigide. Un’estate che costò cara a tutti gli italiani. Nel 2021 invece, un’estate a metà: green pass, distanziamento, ...

