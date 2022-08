Europei ciclismo su pista Monaco 2022: Matteo Bianchi splendido argento nel Chilometro (Di lunedì 15 agosto 2022) Una nuova medaglia per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista di Monaco. Matteo Bianchi ha conquistato uno splendido argento nella prova del Chilometro, battuto solamente dal fortissimo francese Melvin Landerneau. LEGGI ANCHE: Europei ciclismo su pista Monaco 2022: il programma completo Resta comunque un’impresa quella del giovane corridore classe ’01, il quale ha fatto registrare il record italiano e si è dovuto arrendere come detto solo al transalpino che è stato l’unico di questa finale a scendere sotto il minuto. Bianchi ha fatto peggio solamente di 114 millesimi conquistando comunque l’ambita medaglia. Al terzo posto e ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 15 agosto 2022) Una nuova medaglia per l’Italia aglidisudiha conquistato unonella prova del, battuto solamente dal fortissimo francese Melvin Landerneau. LEGGI ANCHE:su: il programma completo Resta comunque un’impresa quella del giovane corridore classe ’01, il quale ha fatto registrare il record italiano e si è dovuto arrendere come detto solo al transalpino che è stato l’unico di questa finale a scendere sotto il minuto.ha fatto peggio solamente di 114 millesimi conquistando comunque l’ambita medaglia. Al terzo posto e ...

