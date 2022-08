Dazn, disservizi e polemiche: cosa rischia adesso (Di lunedì 15 agosto 2022) Dazn si scusa per i disagi: "Tecnici al lavoro". Ma monta la polemica per i disservizi. L'Agcom chiede chiarimenti e indennizzi. E l'Udicon valuta azioni legali Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 agosto 2022)si scusa per i disagi: "Tecnici al lavoro". Ma monta la polemica per i. L'Agcom chiede chiarimenti e indennizzi. E l'Udicon valuta azioni legali

Gazzetta_it : Dazn, giornata di disservizi. La piattaforma si scusa e propone un link alternativo - Corriere : Dazn, ancora guai con le partite di serie A e, disservizi con la Liga in tutto il mondo - raffaellapaita : Continuano i disservizi. Così proprio non va. #Daznout #DAZN - serieAnews_com : ?? #DAZN, dopo i disservizi di ieri arriva il comunicato ufficiale: indennizzo per i tifosi colpiti dai disservizi - Massimiliana21 : RT @Moonlightshad1: Il partito democratico che denuncia l'annoso problema dei disservizi di #dazn è lo stesso che ha abbandonato #Assange a… -