Covid | a Ferragosto 109 tamponi positivi in Bergamasca

(Di lunedì 15 agosto 2022) Sono 109 i nuovial-19 in provincia di Bergamo, 947 in Lombardia a fronte di 8.245, con un rapporto dell’11,5% (domenica era dell’12,2%). Negli ospedali lombardi sono 31 i ricoverati in terapia intensiva e 905 quelli in cura in altri reparti, 30 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, a Milano i nuovi casi sono 278, a Brescia 186, a Monza 63, a Varese 53, a Como 41, a Pavia 51, a Mantova 26, a Cremona 48, a Lecco e Sondrio 17, a Lodi 22.

MeleoFernando : RT @fanpage: Crollo dei casi Covid il giorno di Ferragosto: secondo il bollettino di oggi, #15agosto, sono stati registrati 9.894 contagi n… - amadesss : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. 15 agosto. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Oggi 42 morti. L'… - lorenzino902 : Ferragosto: Capri da record, arrivi superiori al pre- Covid - Italian : Ferragosto: Capri da record, arrivi superiori al pre- Covid - infoitinterno : Covid Ragusa, positivi in calo a Ferragosto -

leggo.it

Il totale dei casi di- 19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 21.509.424 (+9.894 ) di cui 20.468.258 dimessi e guariti (+20.357) e 174.102 morti (+42). Gli attualmente positivi ......, il bollettino Coronavirus Italia si è palesato con puntualità con il suo aggiornamento quotidiano, utile a informare la popolazione del Belpaese circa l'andamento della pandemia di-... Bollettino Covid di Ferragosto: 42 morti e 9.894 nuovi positivi. Crollano i contagi, ma anche i tamponi Perugia, 15 agosto 2022 - Altri cinque ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria, 190 nel giorno di ferragosto quando rimane un solo posto occupato nelle rianimazioni, due in meno, e non si ...Numeri influenzati da una bassa percentuale di tamponi effettuati in occasione della giornata festiva. In aumento (+3) i ricoveri in terapia intensiva: 301 ...