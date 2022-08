Coronavirus, 9.894 nuovi contagi e 42 vittime. Il tasso di positività è al 15,4% (+0,6%) (Di lunedì 15 agosto 2022) Il bollettino del 15 agosto 2022 I decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore sono 42: un calo rispetto a ieri, quando le morti registrate dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute erano 78. Sale così a 174.102 il totale delle vittime legate al Covid-19 dall’inizio della pandemia. I nuovi contagi registrati rispetto a ieri sono invece 9.894, che portano a 867.064 il numero di persone attualmente positive nel Paese. La situazione negli ospedali In 7.504 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia, mentre i ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 301. Di questi, 3 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 859.259 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare, mentre il totale dei dimessi e dei guariti ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Il bollettino del 15 agosto 2022 I decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore sono 42: un calo rispetto a ieri, quando le morti registrate dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute erano 78. Sale così a 174.102 il totale dellelegate al Covid-19 dall’inizio della pandemia. Iregistrati rispetto a ieri sono invece 9.894, che portano a 867.064 il numero di persone attualmente positive nel Paese. La situazione negli ospedali In 7.504 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia, mentre i ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 301. Di questi, 3 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 859.259 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare, mentre il totale dei dimessi e dei guariti ...

