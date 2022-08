Clusone | Ferragosto con il mercato nel centro storico

FrancescoRent81 : Castagne mi puzza di ferragosto a clusone di zhanghino.. - ValserianaNews : Clusone: a ferragosto torna il Palo della Cuccagna. Il 17 agosto voli turistici in elicottero. -

Valseriana News

Il lago di Endine, dove aha perso la vita un giovane di 21 anni Le persone che erano ... Sul caso hanno avviato le indagini i Carabinieri di. Non è ancora chiaro per quale motivo il ......è un giorno particolare per chi viaggia verso il mare (si tratta del fine settimana di) ... La voglia di vedere all'opera i nerazzurri, dopo i tre piccoli assaggi con le amichevoli di, ... Cuccagna e voli in elicottero, Ferragosto di emozioni a Clusone Il Ferragosto clusonese è stato caratterizzato fino alle ore 17 dalla presenza del tradizionale mercato del lunedì che si è allargato anche in Piazza Orologio, la piazza simbolo del centro storico del ...Luca Vesco raddoppia e conquista la seconda vittoria nella Pian Camuno-Monte Campione per la categoria juniores. Terzo ieri a Clusone, il brianzolo del Team F.lli Giorgi oggi si è preso la rivincita n ...