CINCINNATI, PER BERRETTINI UN ESORDIO DIFFICILE CONTRO TIAFOE (Di lunedì 15 agosto 2022) Diciamo che stavolta la sorte non è stata proprio benevola con Matteo BERRETTINI. Che a CINCINNATI avrebbe preferito un atterraggio un po' più morbido, non fosse che dopo la sconfitta al primo turno a Montreal CONTRO quello che sarebbe comunque poi diventato il vincitore del torneo (per Carreno Busta una settimana da dio decisamente non preventivata) l'auspicio era di poter approcciare al secondo Masters 1000 della stagione nordamericana CONTRO un avversario un po' più alla portata. Perché Frances TIAFOE è quel che si definisce una brutta gatta da pelare: vero è che anche l'americano a Montreal non è che abbia fatto faville (fuori al secondo turno in tre set CONTRO Fritz), ma rimane pur sempre uno scoglio temibile, soprattutto pensando che si tratta del debutto nel torneo.

