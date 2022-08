Avanti un Altro, Sophie Codegoni: “Il provino? L’ho fatto eccome, non sono una raccomandata!” (Di lunedì 15 agosto 2022) Sarà Sophie Codegoni la nuova Bonas di Avanti un Altro, il programma condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5 dal 2011. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, andrà a sostituire Sara Croce, passata al Maurizio Costanzo Show. Dopo l’annuncio ufficiale, la Codegoni è stata accusata di essere raccomandata da Sonia Bruganelli. Insinuazioni alle quali ha risposto la stessa produttrice e opinionista del reality show, sostenendo che Sophie ha svolto regolare provino, come pubblicato dal profilo ufficiale della trasmissione. A mettere definitivamente la parola fine alle polemiche ci ha pensato anche l’ex vippona, sulle pagine di Di Più TV. Nel corso dell’intervista, come riportato dai colleghi di BlogTivvu.com, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 agosto 2022) Saràla nuova Bonas diun, il programma condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5 dal 2011. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, andrà a sostituire Sara Croce, passata al Maurizio Costanzo Show. Dopo l’annuncio ufficiale, laè stata accusata di essere raccomandata da Sonia Bruganelli. Insinuazioni alle quali ha risposto la stessa produttrice e opinionista del reality show, sostenendo cheha svolto regolare, come pubblicato dal profilo ufficiale della trasmissione. A mettere definitivamente la parola fine alle polemiche ci ha pensato anche l’ex vippona, sulle pagine di Di Più TV. Nel corso dell’intervista, come riportato dai colleghi di BlogTivvu.com, ...

