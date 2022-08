ilmessaggeroit : Udine, auto investe un bimbo e lo sbalza di dieci metri: è grave - leggoit : Auto investe un bimbo e lo sbalza di una decina di metri: è gravissimo - glooit : ++ Auto investe bimbo e lo sbalza di dieci metri, grave ++ leggi su Gloo - paolo_versa : Follia dopo l'incidente a Torino Rebaudengo: auto investe un ragazzo di 16 anni, i due a bordo scendono e lo pestano - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Tragico Ferragosto a #Tombelle di Vigonovo, nel Veneziano, dove una bambina di un anno e otto mesi è morta dopo essere stata i… -

L'Unione Sarda.it

Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri. E' accaduto nel piccolo centro di Pasian di Prato, in provincia di Udine poco prima delle 19:30. Immediatamente sono intervenuti i sanitari ...... è avvenuto mentre il padre stava facendo manovra nell'area del giardino di casa, in via Carlo Magno: stando ad una prima ricostruzione la piccola sarebbe stata investita dall'in retromarcia, ... Quartu, tenta di investire i pedoni Tragedia a Udine dove un bimbo è stato investito stasera da un'auto, che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri. È accaduto nel piccolo centro di Pasian di Prato, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...