(Di lunedì 15 agosto 2022) L’Italia non avrà rappresentanti tra le dodici atlete al via della finale del lancio del disco femminile degli Europei 2022 dileggera: Stefania Strumillo echiudono rispettivamente al 13° posto con 56.90 ed al 16° con 56.54. La qualificazione era a quota 57.04. La forte delusione rendelapidaria nelle dichiarazioni del post gara rilasciate al sito federale: “Mi dà fastidio perché volevo la finale, era fattibile, l’è tutta la mia vita e non riuscire ail, è veramente dura da accettare“., Europei 2022: Stefania Strumillo eeliminate nel lancio del ...

zazoomblog : Atletica Europei 2022: Stefania Strumillo e Daisy Osakue eliminate nel lancio del disco - #Atletica #Europei #2022… -

OA Sport

Da seguire le qualificazioni del lancio del disco conOsakue e le batterie dei 400 metri in cui spiccano Lorenzo Benati, Edoardo Scotti e Davide Re. Foto: LapresseSi parte. Nel giorno di Ferragosto scattano a Monaco di Baviera gli Europei di, con 29 azzurri subito in gara. Al mattino si assegnano le prime medaglie nella maratona, ...del disco con... Atletica, Daisy Osakue: "Non riesco a dare il massimo quando devo farlo" È in corso la sessione serale degli Europei di Monaco di Baviera, prima giornata. Il momento clou è la finale del getto del peso con Nick Ponzio e Leonardo Fabbri in programma alle 20.58. Batterie per ...Diretta Europei atletica 2022 streaming video Rai: programma, finali, italiani in gara lunedì 15 agosto. A Monaco inizia la kermesse continentale.