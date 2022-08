Atalanta Azzi, possibile chiusura in 48 ore: i dettagli (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Atlanta vuole Azzi per completare la batteria degli esterni: il Modena chiede 10, ma la Dea offre 7. Si tratta sui bonus L’Atalanta continua a lavorare per l’esterno Azzi del Modena. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i canarini chiederebbero 10 milioni. Cifra difficile da raggiungere e la Dea si sarebbe fermata a 7 ma non tutti cash. Il nodo sta proprio nella formula con cui Azzi potrebbe trasferirsi a Bergamo. I nerazzurri potrebbero inserire una parte fissa e dei bonus facilmente raggiungibili per convincere il Modena. Entro 48 ore si potrebbe chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Atlanta vuoleper completare la batteria degli esterni: il Modena chiede 10, ma la Dea offre 7. Si tratta sui bonus L’continua a lavorare per l’esternodel Modena. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i canarini chiederebbero 10 milioni. Cifra difficile da raggiungere e la Dea si sarebbe fermata a 7 ma non tutti cash. Il nodo sta proprio nella formula con cuipotrebbe trasferirsi a Bergamo. I nerazzurri potrebbero inserire una parte fissa e dei bonus facilmente raggiungibili per convincere il Modena. Entro 48 ore si potrebbe chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

