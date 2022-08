Zoff: «Garella inventò uno stile. Un portiere sta lì per parare, il resto sono chiacchiere» (Di domenica 14 agosto 2022) Garella. Per ricordarlo oggi L’Arena di Verona intervista Dino Zoff «Claudio inventò uno stile. Claudio parava. Contava solo quello. Lo faceva a modo suo. E questo lo rendeva ancora più bello. Si prese pure i complimenti dell’Avvocato Agnelli». «Garella vinse quando non c’era da vincere, quando non era scontato. Ma vinse. Ricordo ancora lo scudetto del Verona. E Claudio fu uno dei protagonisti assoluti di quell’impresa». «Si è discusso molto del suo stile ma alla fine, un portiere è messo lì per parare. Tutto il resto serve solo per accendere discussione» E poco importa che Claudio usasse poco le mani. «Usava anche quelle. Ma si è sempre distinto per quel suo essere diverso nel momento in cui andava fatta la cosa giusta. Lo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 agosto 2022). Per ricordarlo oggi L’Arena di Verona intervista Dino«Claudiouno. Claudio parava. Contava solo quello. Lo faceva a modo suo. E questo lo rendeva ancora più bello. Si prese pure i complimenti dell’Avvocato Agnelli». «vinse quando non c’era da vincere, quando non era scontato. Ma vinse. Ricordo ancora lo scudetto del Verona. E Claudio fu uno dei protagonisti assoluti di quell’impresa». «Si è discusso molto del suoma alla fine, unè messo lì per. Tutto ilserve solo per accendere discussione» E poco importa che Claudio usasse poco le mani. «Usava anche quelle. Ma si è sempre distinto per quel suo essere diverso nel momento in cui andava fatta la cosa giusta. Lo ...

