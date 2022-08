Stash e Giulia Belmonte genitori bis | il nome particolare dato alla figlia

(Di domenica 14 agosto 2022) Grande gioia perche sono diventatibis. L'ex cantante di Amici di Maria De Filippi, nonchè giudice del Serale nelle ultime edizioni, è diventato padre per la seconda volta. Antonio Fiordispino ha annunciato la nascita della piccola sui social che arriva a, circa, due anni da quella di Grace: "Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…". Per la giovane showgirlsi tratta della sua seconda gravidanza. Madre estanno più che bene; il parto è anper il meglio.padre per la seconda volta: ildellascelto conCome si ...

fanpage : È nata Imagine ?? Stash e Giulia sono genitori per la seconda volta - occhio_notizie : È nata Imagine, la seconda figlia di Stash e Giulia Belmonte: le prime foto e la scelta del nome? #stash #figlia… - zazoomblog : È nata Imagine la seconda figlia di Stash e Giulia Belmonte: le prime foto sui social - #Imagine #seconda #figlia… - infoitcultura : Stash e Giulia Belmonte genitori bis, è nata la seconda figlia Imagine Fiordispino - infoitcultura : È nata Imagine, la seconda figlia di Stash e Giulia Belmonte -

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: -Belmonte aspettano un altra bambina -dei The Kolors sarà di nuovo papà: "Grazie per questo miracolo" -dei The ...I due avevano annunciato la loro seconda attesa sui social, mostrando il pancione dinon ha mai nascosto l'emozione del diventare papà per la seconda volta e ha sempre dichiarato ...La coppia dà il benvenuto alla seconda figlia. «È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora», scrive il cantante su Instagram ...Stash dei The Kolors ha annunciato di essere diventato papà per la seconda volta. Ecco il particolare nome scelto per la figlia.