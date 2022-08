Orietta Berti e la verità sui suoi capelli | svelato il segreto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 14 agosto 2022) Tutti amanoe la sua lunga carriera professionale è costellata di grandi successi. Di lei, però, non si è parlato soltanto per le sue indiscutibili doti canore. Molto spesso, infatti, si è parlato parecchio del suo look Come in molti saprannoè amatissima per la sua magnifica voce e il suo soprannome, l’usignolo di Cavriago, la dice lunga sulle sue doti canore. Ha scritto pagine davvero importantissime della storia della musica italiana e nessuno può negare il suo indiscutibile talento. Diverso tempo fa, però, ha rivelato alcuni retroscena sulla sua carriera professionale in una interessantissima intervista rilasciata a Pierluigi Diaco. Si è lamentata, in quell'occasione, di quello che le è accaduto per diverso tempo. A suo dire, infatti, è stata costretta a lungo a cantare brani che non la soddisfacesse appieno ...