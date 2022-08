Omicidio davanti spiaggia piena di bagnanti | uomo ucciso a colpi di pistola

xanderson74 : @beppe723 @ElTrattore Certo,i vostri ci stanno sempre tutti,ora prendi carta e penna e segna 2 rig (1 su dzeko e 1… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Omicidio a Foggia davanti a uno stabilimento balneare. Maurizio Cologno, 52 anni, è stato ucciso all’ingresso di un lido a Mar… - infoitinterno : Foggia, omicidio davanti allo stabilimento. I bagnanti: «Abbiamo sentito le urla e poi visto l'uomo a terra» - infoitinterno : Foggia, omicidio davanti allo stabilimento. I bagnanti: «Abbiamo sentito le urla e poi visto l'uomo a terra» - fanpage : Omicidio a Foggia davanti a uno stabilimento balneare. Maurizio Cologno, 52 anni, è stato ucciso all’ingresso di un… -

... prima di essere portatoa un giudice. "Ha diritto alla presunzione di innocenza", ha detto il legale. Matar si è dichiarato non colpevole di tentatoe aggressione in un tribunale di ...... fa sapere il suo portavoce, mentre il giovane " accusato di tentatodi secondo grado e aggressione di secondo grado " si è dichiarato non colpevoleai giudici di New York. L'...Al momento gli investigatori escludono legami con la criminalità organizzata che nel Foggiano […] Un uomo di 52 anni, è stato ucciso nel parcheggio di uno stabilimento balneare nel Foggiano, a Marina ...È stato brutalmente ucciso a Foggia un uomo tra i bagnanti di uno stabilimento balneare. Indagano i carabinieri.