Mr Wrong | scatti e video del matrimonio di Ozge Gurel in Italia Can Yaman è andato alla cerimonia?

(Di domenica 14 agosto 2022) Mr: ieri, sabato 13 agosto, è avvenuto il tanto attesointra la protagonista della soap,, e Serkan Cayoglu. Quasi un omaggio dei due attori di “Cherry Season – La Stagione del Cuore”, ad un Paese che ha regalato loro tanta fama ed affetto! Vogliamo scoprire i dettagli della? E Cannon c’era davvero? Mr: “seconde nozze” die Serkan Cayoglu in provincia di Verona Nonostante quella di ieri sia stata sicuramente una giornata impegnativa per, l’attrice (che prima dell’evento ha fatto una capatina a Venezia con la sua dolce metà!) non ha mancato di condividere alcunie ...

ComingSoon.it

And there's nothingwith me' , scrive Arisa su Instagram nel condividere un video a seguito di diversiin cui appariva particolarmente sexy. Arisa è tornata su Instagram di recente, ...Proprio così: come dimostrano i diversiapparsi sui social, le due star sono convolate a nozze e non potrebbero essere più felici di ...cuore dei fan anche per i ruoli in Bitter Sweet e Mr:... Dayane Mello è fidanzata La modella rompe il silenzio. Ecco la verità Mr Wrong: ieri, sabato 13 agosto, è avvenuto il tanto atteso matrimonio in Italia tra la protagonista della soap, Ozge Gurel, e Serkan Cayoglu. Quasi un omaggio dei due attori di 'Cherry Season - La S ...