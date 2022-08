"Ma cos'hai?" L'abito da raggi X di Chiara Ferragni scatena i follower (Di domenica 14 agosto 2022) Chiara Ferragni è un'influencer di moda ormai seguita in tutto il mondo. Sia lei che il marito Fedez, di fatti, rappresentano due icone divulgatrici tra le più stimate sul territorio nazionale. Ma anche tra le più chiacchierate. Proprio per questo i look della seguitissima influencer riescono sempre a far discutere. L'imprenditrice digitale non ha mai paura di osare, che si tratti di un Senza veli "censurato" ad arte o di una canottiera indossata senza reggiseno, e spesso scherza lei per prima sui suoi look, rispondendo con ironia e intelligenza agli “haters” che l'attaccano sui social network. Chiara Ferragni si trova attualmente ad Ibiza insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria: anche durante il relax delle vacanze, l'influencer non rinuncia al suo stile glamour e a look sensuali per godersi una cena ... Leggi su iltempo (Di domenica 14 agosto 2022)è un'influencer di moda ormai seguita in tutto il mondo. Sia lei che il marito Fedez, di fatti, rappresentano due icone divulgatrici tra le più stimate sul territorio nazionale. Ma anche tra le più chiacchierate. Proprio per questo i look della seguitissima influencer riescono sempre a far discutere. L'imprenditrice digitale non ha mai paura di osare, che si tratti di un Senza veli "censurato" ad arte o di una canottiera indossata senza reggiseno, e spesso scherza lei per prima sui suoi look, rispondendo con ironia e intelligenza agli “haters” che l'attaccano sui social network.si trova attualmente ad Ibiza insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria: anche durante il relax delle vacanze, l'influencer non rinuncia al suo stile glamour e a look sensuali per godersi una cena ...

