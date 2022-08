LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: grande calma in gruppo, Dillier e Pöstlberger mantengono 1’40” di vantaggio (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 Si porta in testa ora un atleta macedone. La testa della corsa è composta sempre dallo svizzero Silvain Dillier e dall’austriaco Lukas Pöstlberger. 12.10 Terminato lo strappetto in pavè di Bad Tölz. L’ungherese Marton Dina, coinvolto nella caduta, è rientrato in gruppo a differenza di Barbier che sembra molto dolorante. 12.07 Caduta in fondo al gruppo mentre si entrava nel centro abitato di Bad Tölz. Il francese Rudy Barbier sembra aver avuto la peggio. 12.05 Il gruppo, tirato dalla Spagna in questa fase, ha recuperato quasi un minuto negli ultimi chilometri sui due battistrada. Il distacco misura ora 1’20”. 12.03 Mancano 30 km allo strappo di Eurasburg. 12.00 Rifornimento e consiglio tecnico per l’irlandese Ryan Mullen ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.13 Si porta in testa ora un atleta macedone. La testa della corsa è composta sempre dallo svizzero Silvaine dall’austriaco Lukas. 12.10 Terminato lo strappetto in pavè di Bad Tölz. L’ungherese Marton Dina, coinvolto nella caduta, è rientrato ina differenza di Barbier che sembra molto dolorante. 12.07 Caduta in fondo almentre si entrava nel centro abitato di Bad Tölz. Il francese Rudy Barbier sembra aver avuto la peggio. 12.05 Il, tirato dalla Spagna in questa fase, ha recuperato quasi un minuto negli ultimi chilometri sui due battistrada. Il distacco misura ora 1’20”. 12.03 Mancano 30 km allo strappo di Eurasburg. 12.00 Rifornimento e consiglio tecnico per l’irlandese Ryan Mullen ...

