L'idea nel programma della Lega contro lo scioglimento dei Comuni per mafia: «Decada solo la persona collusa» (Di domenica 14 agosto 2022) Nel programma della Lega, presentato venerdì pomeriggio e depositato insieme al simbolo, ci sarebbe una modifica all'attuale legge sullo scioglimento dei Comuni per mafia. Lo rivela il Fatto Quotidiano di oggi, 14 agosto: a detta del giornale, la proposta contenuta a pagina 15 (di 202) rischia di depotenziare fortemente uno dei principali strumenti per combattere la criminalità organizzata. «Attualmente», si legge nel documento, «quando in un Comune la commissione prefettizia accerta che la collusione con una organizzazione criminale sia di un singolo consigliere e/o funzionario pubblico, quasi sempre viene sciolto il Comune». Quello che invece ha intenzione di proporre il partito di Matteo Salvini è che la decadenza riguardi solo la singola persona

