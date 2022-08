Kane: “Non voglio più salire su un ring e finire al tappeto, non so se riuscirei a rialzarmi” (Di domenica 14 agosto 2022) L’ultima volta che Kane ha lottato è stato alla Royal Rumble del 2021, dove è entrato alla posizione numero 18 e ha trascorso meno di due minuti nel match maschile. La Big Red Machine è apparso anche a SummerSlam 2022 per annunciare i dati di affluenza dell’evento a Nashville, Tennessee. L’Hall of Famer ha apparentemente terminato il suo impegno come competitor attivo diversi anni fa per concentrarsi sulla vita politica, e potrebbe non tornare più per un altro incontro. Parlando a The Right View, Kane ha alluso al fatto che potrebbe subire un grave infortunio se dovesse tornare a lottare e non sta spingendo per un’altra esibizione nello squared circle. Ha fatto notare che continuerà a essere presente in WWE, come si è visto di recente a SummerSlam, perché gli piace ancora dare il suo contributo al business. Ecco cosa ha detto Glenn Jacobs a ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 14 agosto 2022) L’ultima volta cheha lottato è stato alla Royal Rumble del 2021, dove è entrato alla posizione numero 18 e ha trascorso meno di due minuti nel match maschile. La Big Red Machine è apparso anche a SummerSlam 2022 per annunciare i dati di affluenza dell’evento a Nashville, Tennessee. L’Hall of Famer ha apparentemente terminato il suo impegno come competitor attivo diversi anni fa per concentrarsi sulla vita politica, e potrebbe non tornare più per un altro incontro. Parlando a The Right View,ha alluso al fatto che potrebbe subire un grave infortunio se dovesse tornare a lottare e non sta spingendo per un’altra esibizione nello squared circle. Ha fatto notare che continuerà a essere presente in WWE, come si è visto di recente a SummerSlam, perché gli piace ancora dare il suo contributo al business. Ecco cosa ha detto Glenn Jacobs a ...

