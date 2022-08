Il “Credo” di Salvini, nuovo slogan? No, è la copia (non “Padana”) dello spot della Lega Nord alle regionali del 2000 (Di domenica 14 agosto 2022) “Credo in un fisco equo. Credo in pensioni dignitose”. La nuova compagna di comunicazione della Lega per la corsa elettorale delle Politiche del 25 settembre punta tutto sullo slogan “innovativo” dagli evidenti richiami religiosi. Dopo avere invaso l’Italia da Nord a Sud con manifesti e camion “vela” in giro per le strade, mantenendo mistero e anonimato, venerdì sera uno spot ha svelato la paternità, con tanto di proiezioni a Milano, Lampedusa e Roma. Un messaggio “rivoluzionario”, viene detto nel nuovo spot. Ma è davvero così tanto innovativo? In realtà è la Lega ad avere copiato se stessa dopo 22 anni. “Credo in un fisco più equo. Credo in un sistema pensionistico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) “in un fisco equo.in pensioni dignitose”. La nuova compagna di comunicazioneper la corsa elettorale delle Politiche del 25 settembre punta tutto sullo“innovativo” dagli evidenti richiami religiosi. Dopo avere invaso l’Italia daa Sud con manifesti e camion “vela” in giro per le strade, mantenendo mistero e anonimato, venerdì sera unoha svelato la paternità, con tanto di proiezioni a Milano, Lampedusa e Roma. Un messaggio “rivoluzionario”, viene detto nel. Ma è davvero così tanto innovativo? In realtà è laad avereto se stessa dopo 22 anni. “in un fisco più equo.in un sistema pensionistico ...

