Elezioni: Lega, continuiamo a crescere nei sondaggi, centrodestra avanti più di dieci punti (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - La Lega cresce nei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L'ultima rilevazione che va in questa direzione -spiega un comunicato del Carroccio- è di Enzo Risso: tra il 5 agosto e il 12 agosto, la Lega è salita dello 0,6% passando dal 14,1% al 14,7%. In generale, per Risso il valore complessivo del centrodestra è al 45,3% contro il 34,9% della somma di Pd, Azione, Iv, Più Europa, Articolo 1, Sinistra italiana e Verdi, Insieme per il Futuro. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Lacresce nei, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L'ultima rilevazione che va in questa direzione -spiega un comunicato del Carroccio- è di Enzo Risso: tra il 5 agosto e il 12 agosto, laè salita dello 0,6% passando dal 14,1% al 14,7%. In generale, per Risso il valore complessivo delè al 45,3% contro il 34,9% della somma di Pd, Azione, Iv, Più Europa, Articolo 1, Sinistra italiana e Verdi, Insieme per il Futuro.

