Dopo la truffa dell’hotel fantasma di Rimini, la beffa del titolare in chat con le vittime: «Venga in Irlanda a bere con me, venga sola» (Di domenica 14 agosto 2022) 500 prenotazioni accettate a fronte di una disponibilità di sole 40 camere, vacanze rovinate per centinaia di persone. Eppure non mostra alcun segno di pentimento il proprietario dell’hotel Gobbi, due stelle di Rimini diventato famoso a causa del gigantesco overbooking. A una dei turisti truffati, che lo ha contattato per cancellare la prenotazione Dopo aver saputo della fregatura, l’uomo infatti risponde scrivendo: «Avrà anche saputo che sono in Irlanda a bere un gin tonic». Alla risposta perplessa della donna, l’uomo controbatte insistendo: «Ho una buona e una cattiva notizia. La prima è che la vacanza è salva, la seconda è che meta e compagnia sono diverse. La invito con me in Irlanda a bere piña colada al tramonto, in piscina. Da ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) 500 prenotazioni accettate a fronte di una disponibilità di sole 40 camere, vacanze rovinate per centinaia di persone. Eppure non mostra alcun segno di pentimento il proprietarioGobbi, due stelle didiventato famoso a causa del gigantesco overbooking. A una dei turistiti, che lo ha contattato per cancellare la prenotazioneaver saputo della fregatura, l’uomo infatti risponde scrivendo: «Avrà anche saputo che sono inun gin tonic». Alla risposta perplessa della donna, l’uomo controbatte insistendo: «Ho una buona e una cattiva notizia. La prima è che la vacanza è salva, la seconda è che meta e compagnia sono diverse. La invito con me inpiña colada al tramonto, in piscina. Da ...

fattoquotidiano : 'Dopo la frode anche la tentata truffa. È l’ultima accusa della Procura agli ex manager di Aspi' - logreco_giorgio : RT @jackpoolista: A me delle polemiche sul rigore SBATTE IL CAZZO Quest’anno voglio 20 rigori a favore, giusti o non giusti dopo l’evident… - palombaro14 : RT @jackpoolista: A me delle polemiche sul rigore SBATTE IL CAZZO Quest’anno voglio 20 rigori a favore, giusti o non giusti dopo l’evident… - Lucina22082679 : @Azione_it @Enrico__Costa Giustizia ad personam.Siete i nipotini di Berlusconi. Dopo il 25 vi indagheranno per truf… - GermandoGermano : RT @jackpoolista: A me delle polemiche sul rigore SBATTE IL CAZZO Quest’anno voglio 20 rigori a favore, giusti o non giusti dopo l’evident… -