Dal ''parla, parla'' di Theo allo strano gesto di Rebic: 4 gol, 4 esultanze curiose (Di domenica 14 agosto 2022) Nella partita vinta 4 - 2 dal Milan sull'Udinese a San Siro tutti i gol rossoneri sono stati accompagnati da esultanze particolari. Prima Theo Hernandez ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 14 agosto 2022) Nella partita vinta 4 - 2 dal Milan sull'Udinese a San Siro tutti i gol rossoneri sono stati accompagnati daparticolari. PrimaHernandez ...

sandrogozi : Parla, @matteorenzi , di quello che nel 2019 voleva togliermi la nazionalità ???? assieme a due gemelli sovranisti Me… - Marilyvetro : RT @MariluCasini: 1/ Ieri è uscito un articolo su @repubblica che parla di me. Un pezzo ben fatto e che descrive bene quello che sto facend… - amerashii : RT @MariluCasini: 1/ Ieri è uscito un articolo su @repubblica che parla di me. Un pezzo ben fatto e che descrive bene quello che sto facend… - Claudio29032 : RT @MariluCasini: 1/ Ieri è uscito un articolo su @repubblica che parla di me. Un pezzo ben fatto e che descrive bene quello che sto facend… - Dafnee85 : RT @MariluCasini: 1/ Ieri è uscito un articolo su @repubblica che parla di me. Un pezzo ben fatto e che descrive bene quello che sto facend… -