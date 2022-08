Conte-Tuchel: urla e quasi rissa a Stamford Bridge, l’allenatore leccese ed il tedesco espulsi Chelsea-Tottenham 2-2, finale ad alta tensione (Di domenica 14 agosto 2022) La stretta di mano, dopo 97 minuti tiratissimi, non deve essere stata considerata troppo amichevole da Antonio Conte. Così l’allenatore leccese del Tottenham si è rivolto con una sorta di “ma che vuoi?” al tedesco Tuchel, tecnico dei padroni di casa del Chelsea. È stata la scintilla per far partire un acceso dibattito fra i due in campo e fra i loro staff, compreso qualche calciatore, e nel campo londinese di Stamford Bridge è stata sfiorata la rissa. I due allenatori sono stati infine espulsi e si prospettano per loro le squalifiche per più di una giornata. (immagine: tratta da tweet) L'articolo Conte-Tuchel: urla e ... Leggi su noinotizie (Di domenica 14 agosto 2022) La stretta di mano, dopo 97 minuti tiratissimi, non deve essere stata considerata troppo amichevole da Antonio. Cosìdelsi è rivolto con una sorta di “ma che vuoi?” al, tecnico dei padroni di casa del. È stata la scintilla per far partire un acceso dibattito fra i due in campo e fra i loro staff, compreso qualche calciatore, e nel campo londinese diè stata sfiorata la. I due allenatori sono stati infinee si prospettano per loro le squalifiche per più di una giornata. (immagine: tratta da tweet) L'articoloe ...

