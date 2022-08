Carcerati | pusher e rom | a chi è finito il reddito di cittadinanza | i numeri della Finanza

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 agosto 2022) Truffe per oltre 2,6 milioni di euro in sessanta giorni. Sono iGuardia diche nei mesi di giugno e luglio, da Nord a Sud, ha scoperto il maxi raggiro ai danni dello Stato. Le ultime operazioni delle Fiamme Gialle hanno fatto venire alla luce l'erogazione deldia cittadini che non ne avevano diritto: dai detenuti di Napoli ai trafficanti di schiavi a Pistoia, dai campi Rom di Bologna ai falsi residenti di Palermo. Complessivamente i militari hanno individuato 235 soggetti che abusivamente percepivano il sussidio. A Vercelli false residenze con la passione del gioco. Qui 52 persone sono state denunciate alla magistratura. Dai controlli è emerso, in particolare, che tra chi ufficialmente si dichiarava disoccupato alla fine investiva tutto o quasi il sostegno ...