Berlusconi | “Monza in Champions? E’ stata solo una battuta” | News

berlusconi : Alla fine della partita del Monza, i giornalisti mi hanno fatto alcune domande: programmi della sinistra, flat tax,… - DiMarzio : #SerieA | #MonzaTorino, le parole di Silvio #Berlusconi dopo la partita - SPrivoli : @berlusconi Il Monza,il ponte sullo stretto e tutte le tue menate,anzi le vostre.Sembra un 'villaggio turistico' ma… - PianetaMilan : .@berlusconi: '#Monza in @ChampionsLeague? È stata solo una battuta' | #News #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitinterno : «Il Colle? Fuori dalla mia testa», Berlusconi dopo la sconfitta del suo Monza: «Dove schiero Salvini e Meloni? Calc… -

Non posso pretendere nient'altro dalla vita", le parole di Silviointervistato dopo la prima partita del. / InstagramOre 09:46 -: "Abbiamo fatto 13 acquisti, bastano" Silvio, presidente del, parla dopo la partita col Torino del mercato del club brianzolo: "Abbiamo già fatto 13 ...Silvio Berlusconi ha parlato del progetto della squadra brianzola promossa in massima serie dopo 110 anni di storia.Sono le parole del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi parlando a margine del primo storico match in serie A del Monza, perso 2-1 contro il Torino. 'Il calcio è il calcio e la politica è la ...