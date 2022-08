Atalanta, ora è UFFICIALE: Freuler è un giocatore del Nottingham (Di domenica 14 agosto 2022) Remo Freuler è un nuovo centrocampista del Nottingham. L’Atalanta ha comunicato la cessione dello svizzero L’Atalanta ha comunicato la cessione di Remo Freuler al Nottingham Forest. IL COMUNICATO – «Atalanta B.C. comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Remo Freuler al Nottingham Forest. Remo era arrivato a Bergamo nel gennaio del 2016. Da allora di strada insieme ne è stata fatta tanta: un percorso lungo, intenso, emozionante, ricco di soddisfazioni reciproche, di traguardi che una volta sembravano irraggiungibili e che invece sono diventati storia. Una storia della quale Freuler farà per sempre parte, così come della famiglia Atalanta. Dalle notti magiche in UEFA Champions ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Remoè un nuovo centrocampista del. L’ha comunicato la cessione dello svizzero L’ha comunicato la cessione di RemoalForest. IL COMUNICATO – «B.C. comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore RemoalForest. Remo era arrivato a Bergamo nel gennaio del 2016. Da allora di strada insieme ne è stata fatta tanta: un percorso lungo, intenso, emozionante, ricco di soddisfazioni reciproche, di traguardi che una volta sembravano irraggiungibili e che invece sono diventati storia. Una storia della qualefarà per sempre parte, così come della famiglia. Dalle notti magiche in UEFA Champions ...

