Atalanta, Gazzetta: "Gasperini vince con polemiche contro la Sampdoria" (Di domenica 14 agosto 2022) Atalanta, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ad oggi la squadra Atalanta, capitanata da Gasperini ha vinto la prima di campionato. "Risultato ingannevole come il calcio d'agosto, questo 2-0: sicuramente nelle proporzioni, ma Gasperini magari non avrebbe sbraitato (se non con i suoi) neppure se la Samp alla fine avesse raccolto il pareggio che aveva sfiorato tre volte, prima di beccare in pienissimo recupero il 2-0, con ripartenza a cura di Malinovskyi e Lookman. Firma non banale quella dell'inglese, che si è presentato con un gol annullato (fuorigioco anche un po' ingenuo, ma intanto non aveva sbagliato la girata) e uno segnato con sterzata e diagonale chirurgici". "Si può dare per certo, invece, che il Gasp avrebbe usato parole al veleno se all'Atalanta avessero ...

